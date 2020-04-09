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Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Muhtarlar Derneği "Bir ekmek de senden olsun" kampanyası başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Muhtarlar Derneği "Bir ekmek de senden olsun" kampanyası başlattı.


Bandırma Muhtarlar Derneği, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Bir ekmek de senden olsun" isimli bir dayanışma kampanyası başlattı. Bandırma Haydar Çavuş Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere evlerinden çıkamayan kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ve 65 yaş yasağı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.



"Mahallesini, vatandaşları en iyi muhtar tanır"


Bandırma Haydar Çavuş Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu, mahallesini ve o mahallede oturan vatandaşları en iyi muhtarının tanıdığını ifade ederek, "Herkes kendi yağıyla kavrulmaya çalışırken hiç yağı olmayanlar için 'Bir ekmek de senden olsun' kampanyası başlattık. Bu kampanya kapsamında Bandırma'daki bir ekmek fırınımızla anlaştık. Kampanyamıza katılarak destek vermek isteyen hayırseverlerimiz Bandırma Muhtarlar Derneğini arayarak ya da 1 lira 10 kuruşa dernek olarak anlaştığımız ekmek fırınına ekmek bağışlarını verebilirler. Biz ekmek bağışlarını muhtarlık olarak almıyoruz. Bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz anlaşmalı fırınımızla irtibata geçerek fırın sahibine ücretini ödüyor. İki çocuklu dört kişilik bir aile, bir günde üç ekmek yerse ayda 90 ekmek yapar. Biz onu 100 ekmek yaptık. Ayda 100 TL'ye bir ailenin bir aylık ekmek parası bizden olsun, ekmeği bölüşelim. Bu zorlu süreçte desteklerinizi bekliyoruz" dedi.



"Yardım kolisi ve çek de veriyoruz"


Başkan Nur Hancıoğlu, kendilerini birçok hayırseverin aradığını ve bu kişilerin kendilerine ilettikleri maddi desteklerle anlaşmış oldukları bir marketten gıda çeki tahsis ettiklerini, bu çekleri ihtiyaç sahiplerine verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız bize başvuruyor. Burada isimlerini, TC kimlik numaralarını, iletişim bilgilerini kaydediyoruz. Daha önce kaymakamlıktan ya da belediyeden yardım alıp almadıkları, geçim durumları, kazançları kontrol ediliyor. Her türlü suistimal ihtimalini eliyoruz. 2-3 gün içinde kendilerine dönüş yaparak yardımlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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