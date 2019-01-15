Bandırmalı öğrenciler yurt dışında eğitim görecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ERASMUS programı içerisinde yer alan “Avrupa Birliğinde Konaklama ve Gıda İşletmelerinde Yiyecek Üretim Hijyeni” adlı proje kapsamında öğrenciler Çekya'nın Prag şehrine gidecek.

Proje kapsamında konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ve gıda teknolojisi alanında toplam 15 öğrenci ve 3 refakatçi öğretmen ile birlikte 14 günlük iş eğitimi ve yerinde uygulamalı staj görmeye gidiyor. Bu staj programı sayesinde öğrenciler İngilizce konuşma becerilerini artıracak, Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki uygulamalarını yerinde uygulayarak becerisini geliştirerek genel kültürü artacak ve okul bitiminde, iş hayatında kullanacağı deneyimlerine referans eklemiş olacak.

Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-1-TR01-KA102-049872 No'lu “Avrupa Birliğinde Konaklama ve Gıda İşletmelerinde Yiyecek Üretim Hijyeni” adlı projeye 30.900.00 Euro hibe desteği aldı. Projeler kapsamında öğretmen ve öğrenciler Çekya, Avusturya ve İsveç ülkelerine gideceğini belirten Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alan Şefi Nuri Buvatva; "Bandırma Hafsa sultan Mesleki ve Teknik Lisesi olarak 2015 yılında bir proje, 2016 yılında 2 proje, 2017 yılında 1 proje ve bu yılda uygulanmak üzere “Avrupa Birliğinde Konaklama ve Gıda İşletmelerinde Yiyecek Üretim Hijyeni” isimli 14 günlük Avrupa projemiz olacaktır. Projemiz 3 akıştan oluşmaktadır. 1'si 3-16 Mart 2019 tarihleri arasında Çekya'nın Prag kentine, 2'si 17-30 Mart 2019 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana Şehrine ve 3'sünde de 7-20 Nisan 2019 tarihleri arasında da İsveç'in Stockholm şehirlerine olacaktır" dedi.

Buvatva sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında öğrencilerimiz staj programlarını Konaklama ve yiyecek işletmelerinde uygulamalı olarak yapılacaktır. Proje bitiminde 80 saatlik Avrupa Staj Belgesi, A1 İngilizce Dil Sertifikası ve Europass Katılımcı Belgesi alacaklardır. Bu staj programı sayesinde öğrencilerimiz İngilizce konuşma becerilerini artıracak, Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki uygulamalarını yerinde uygulayarak becerisini geliştirecektir"