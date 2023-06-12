Bandırmalı öğrencilerden gurur verici şampiyonluk

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 5 Haziran tarihinde Balıkesir'de gerçekleşen “Geleneksel Çocuk Oyunları” il final yarışmalarında “Yağ Satarım Bal Satarım” oyununda il birincisi, “Kaleli Yakar Top” oyununda da il ikincisi olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan makamında kabul ederek ödüllerini verdi.

Balıkesir'de düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları” il finali yarışmasında, Bandırma Cumhuriyet İlkokulu 2'nci ve 4'üncü sınıf öğrencileri derece aldı. Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmasında, Cumhuriyet İlkokulu 2'nci ve 4'üncü sınıf öğrencileri derece aldı. Yağ Satarım Bal Satarım oyununda 2/E sınıfı öğrencileri il birincisi, Kaleli Yakan Top oyununda ise 4/A sınıfı öğrencileri il ikincisi oldu.

İlkokullar arasında her sene yapılan turnuvada Bandırma Cumhuriyet İlkokulu, kendi okulunda turnuva düzenleyerek yarışamaya katılacak öğrencileri belirledi. Balıkesir'de düzenlenen final turnuvasına gitmeye hak kazandılar.