Bandırmalı Oğuz Yılmaz

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde ikamet eden ve Kahvehane esnaflığı yapan 40 yaşındaki Özgür Özince, merhum Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Bandırma'da Kahvecilik yapan 40 yaşındaki Özgür Özince' nin , Mayıs ayında vefat eden meşhur Ankaralı Sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzerliği dikkat çekiyor. Kahvehaneye gelenler ve yolda görenlerin merhum sanatçı Oğuz Yılmaz' a benzettiklerini ve benzemekten dolayı gururlu ve onurlu olduğunu belirten Özince, " Bandırma'da beni rahmetli sanatçı Ankaralı Oğuz Yılmaz' a benzetiyorlar. O kadar benzemesekte benzeriğimiz az da var. Oğuz Yılmaz' benzetilmek gurur ve onur verici. İyi bir sanatçıyı Allah rahmet eylesin" diye konuştu.