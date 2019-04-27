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Bandırmalı üretici Bilecik'te kaza yaptı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan tavuk yemi üreticisi Mustafa Yıldırım, Bilecik’te kaza yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan tavuk yemi üreticisi Mustafa Yıldırım, Bilecik'te kaza yaptı.


Alınan bilgilere göre Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Mustafa Yıldırım himayesindeki 10 PT 603 plakalı TIR, Gülümbe rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada yaralanan Mustafa Yıldırım, 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kazada önlem alırken trafik bir süre kapalı kaldı. Tırın çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Bandırma'da ikamet eden Mustafa Yıldırım'ın durumu iyi olduğu belirtiliyor.

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