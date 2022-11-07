Bandırmalı yüzücüler Türkiye finallerinde

Bandırmalı yüzücüler, “Ulusal Gelişim Ligi Projesi” kapsamında Bolu'da düzenlenen elemelerde, 16 barajın tamamını geçerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

2011 doğumlu üç sporcu 9-10-11 Aralık tarihlerinde Samsun'da, 2010 doğumlu Ada Elif ise 17-18 Aralık tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye finallerinde kulaç atacak. Futbol ve basketbolda adını Türkiye'ye duyuran Bandırma, yüzme branşında da kendini göstermeye hazırlanıyor. Bandırmalı Milli Yüzme Antrenörü Aytaç İlban'ın öğrencisi dört yüzücü, "Ulusal Gelişim Ligi Projesi" kapsamında Bolu'da düzenlenen elemelerde fırtına gibi esti. 2010 doğumlu Ada Elif Kargı ve 2011 doğumlu sporcular Zeynep Naz Tığlı, Zeynep Onbaşı, Erdoğan Yiğitsoy ferdi olarak katıldıkları müsabakalarda, 16 barajın tamamını geçerek Türkiye finallerine adlarını yazdırdı. 2011 doğumlu üç sporcu 9-10-11 Aralık tarihlerinde Samsun'da, 2010 doğumlu Ada Elif ise 17-18 Aralık tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye finallerinde kulaç atacak.

Yüzme alanında öğrencileriyle birlikte elde ettikleri başarının Bandırma açısından önemine işaret eden Bandırmalı Milli Antrenör Aytaç İlban, haftada 6 gün yaptıkları antrenmanların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Sporcularının Balıkesir'de vize yarışlarıyla başlayan Türkiye finalleri serüveninde tüm engelleri bir bir aştığını dile getiren İlban, "Önce Balıkesir, ardından sırasıyla Isparta ve Bolu'da düzenlenen elemelerde gerekli barajları alarak Türkiye finallerinde Bandırma'yı temsil edecekler" dedi.

Ailelerin gösterdiği fedakarlığa, sporcularının antrenmanlarda çok çalışıp, elemelerde kulaçlarının gücüyle adlarını finallere yazdırarak karşılığını verdiğine dikkat çeken İlban, çok daha büyük organizasyonlarda çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi. Futbol ve basketbolla anılan ve bir sahil şehri olan Bandırma'nın yüzme sporunda ön planda olması ve tanınması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerinin altını çizen İlban, "Önümüzde yeni bir hedef var. Bolu'dan döndük ve şimdiden 2011 doğumlu sporcularımızın Samsun'da, 2010 doğumlu sporcumuzun ise Mersin'de katılacağı Türkiye finallerine odaklandık" şeklinde konuştu.