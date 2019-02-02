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Bandırmalılar sokağa döküldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hava sıcaklığının 17 derecenin üzerine çıkması üzerine vatandaşlar sahile akın etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava sıcaklığının 17 derecenin üzerine çıkması üzerine vatandaşlar sahile akın etti.


Son haftalarda havanın yağışlı, fırtınalı ve soğuk olması yüzünden evlerinde bunalan ilçe sakinleri, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sıcak havanın tadını çıkarttı. 17 derecenin üzerine çıkan sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş sahile gidip bankları doldurdu. Çocuk parkları gün boyu cıvıl cıvıl oldu. Sahil şeridinde gezintiye çıkan vatandaşlar, çay bahçelerinin açık kısımlarında oturup güneşin keyfini çıkarttı. İlçede bugün bulutsuz ve 17 derece olan havanın yarın ve pazar gününe kadar yer yer bulutlu ve yine aynı derecelerle seyretmesi bekleniyor.

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