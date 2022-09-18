Bandırma'nın 100. yılında Haluk Levent konseri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle rock yıldızı Haluk Levent konseri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında Haluk Levent konserini on binlerce Bandırmalı izledi.

Haluk Levent; Düşündürdü Yine Beni Gözlerin, Elfida, Çemberimde Gül Oya, Aşkın Mahpushane, Bir Yarim Olsun İsterdim, Ben Bu Gece Ölmezsem ve Yollarda Bulurum Seni gibi birbirinden değerli şarkılarını onbinlerle birlikte söyleyerek Bandırmalılara muhteşem bir gece yaşattı.

Bandırma gibi Atatürk'ün izinden giden, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bir kenette olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Haluk Levent konser sonrasında tüm Bandırmalılara kendisini dinlemeye geldiği için teşekkür etti.

Konserde Haluk Levent'e katılımlarından dolayı Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun teşekkür ederek çiçek ve Son Kurşun Abidesi görünümlü plaketi takdim etti.