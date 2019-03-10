Bandırma'nın bekçileri göreve başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde göreve başlayacak olan 20 çarşı ve mahalle bekçisi, Kaymakam Günhan Yazar'ı ziyaret ederek görev başı yaptı.

Bandırma'da görev yapacak mahalle bekçileri, ilçe Emniyet Müdürü Soner Duran ile birlikte Kaymakam Günhan Yazar'ı makamında ziyaret ettiler.Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 haftalık eğitimden geçen 20 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı. 4 bekçinin de eğitimine devam ettiği öğrenildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Kaymakam Günhan Yazar, "Vatandaşımızın mal ve canlarını koruma hususunda gayret içinde olmalarını, ilçemizin asayiş ve huzuruna katkıda bulunmaları temennisi ile bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.