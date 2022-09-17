Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlandı

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk heykeline çelenkler konuldu. Tören Cumhuriyet Caddesinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Tosun “16 Mayıs 1919'da, İstanbul'dan Samsun'a doğru bir vapur sessizce hareket etti. Memleketimizin üstündeki kara bulutların, kalpleri dağlayan çaresizliğin sebebi olanlar, o vapurdakilerin Anadolu'ya giderek işgalin sorunsuzca gerçekleşmesi için çalışacaklarını, halkın işgale karşı isyanını, direnişini bastıracaklarını, milletimizi emperyalizme köle edeceklerini zannediyorlardı. Yanılıyorlardı! O vapur, büyük bir gurur duyduğumuz şehrimizin adını taşıyordu. Bandırma Vapuru; milletimizle omuz omuza vererek kahramanca savaşacak, çakmak çakmak gözleriyle milletimize kurtuluş için umut ve cesaret verecek, yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan Samsun'a ulaştırdı.

Yunanlılar, kentte buldukları tüm erkekleri ve çocukları 16 Eylül günü Haydarçavuş Camisine kapatmışlardı. Camiye tertibatladıkları bombalarla masum insanları acımasızca katletmeyi planlayan işgalciler, şehri ateşe vermiş ve Erdek'te bekleyen gemilerle kaçmak üzere yola çıkmışlardı. Büyük şans eseri camideki bombalar patlamamış ve büyük bir vahşet kıl payı atlatılmıştı. Düşmanı kovalayan kahraman ordumuz, bugün Ayyıldıztepe bulunduğu bölgede düşmanla neredeyse göğüs göğüse bir savaşa başlamıştır. Burada yaşanan şiddetli çarpışmalarda, Kocaeli Grubu Kumandanlığına bağlı 61. Alay Komutanı Yarbay Vecihi Bey ve Binbaşı Süleyman Bey başta olmak üzere, 80 askerimiz şehit olmuştur.

Bugün özgürce, gururla, geleceğe umutla yürüdüğümüz bu toprakları kanlarıyla sulayarak vatan yapan Her Bandırmalının büyük vefa, saygı, minnet duyduğu; 61. Alay Komutanı Yarbay Vecihi Bey, Binbaşı Süleyman Bey ve Ayyıldız Tepe'de son kurşunun kahramanları dahil tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun Şan ve şerefle dolu Bandırmamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü kutlu olsun"dedi

Konuşmanın ardından Bandırma Belediyesi Halk oyunları gösterimi gerçekleşti ve son olarak resmi geçit ile son buldu.

Kutlamalar akşam Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Haluk Levent konseri ile son bulacak.