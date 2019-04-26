Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Koşabiliyorken Koş" Projesi kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen yarışlarda "En hızlılar" belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında 2018- 2019 yılı Okul Spor Faaliyetleri dahilinde Bandırma'nın en hızlıları belli oldu. Bandırma 17 Eylül Stadında yapılan yarışlarda 9 okuldan 80'in üzerinde sporcu koştu ve dereceye giren sporcular 30 Nisan Salı günü Balıkesir İsmail Akçay Atletizm Pistinde düzenlenecek ''Balıkesir'in En Hızlıları'' yarışlarına katılmaya hak kazandı. Bandırma'nın en hızlıları 2005 doğumlularda Ece Avcı ve Gencay Salın, 2006 doğumlularda Nezihe Ada Sezer ve Ali Koçdemir, 2007 doğumlularda Nesrin Bulut ve Ömer Ala, 2008 doğumlularda Delila Topçu ve Ali Kemal Öncel, 2009 doğumlularda Asya Janset Erol ve Doruk Çelik, 2010 doğumlularda ise Zülal Gültepe ve Emir Gök oldu.