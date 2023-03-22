Bandırma'nın tarihi Haydar Çavuş Camii yeniden ibadete açılıyor

Bandırma'nın siluetinin tamamlayıcısı olan ve 19. Yüzyılın başlarında inşa edilen tarihi Haydar Çavuş Camii 1,5 yıllık restorasyon sürecinin ardından bugün teravih namazıyla birlikte yeniden ibadete açılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan tarihi Haydar Çavuş Camii, restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayının ilk teravihiyle cemaatiyle buluşuyor. 1,5 yıllık restorasyon sürecinin ardından ibadete açılacak Haydar Çavuş Camii, Bandırma şehir merkezinde iskeleye yakın konumuyla ilçenin siluetine ayrı bir güzellik katıyor. Kare planlı camiler sınıfındaki eserin iç mekânda beden duvarlarında, pencere kenarları ve alınlıklarında, kubbe kasnağında ve kubbe içerisinde nebati kalemişi süslemeler görülmektedir. Restorasyon çalışmaları çerçevesinde; cami ve şadırvan kurşun kaplamaları yenilendi. Kalemişi ihyası yapıldı. Cami ve şadırvandaki ahşap pencere ve kapılar değiştirildi. Çevre düzenlenmesi yapılarak, minarede taş temizliği gerçekleştirildi. Elektrik ve mekanik tesisat işleri yapıldı.