Bandırmaspor 1. etap çalışmalarını tamamladı

Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, 2 Ağustos'ta başlayan antrenmanlarında ilk etabı tamamladı. Bordo-beyazlılar 10 Ağustos'ta Bolu'da kampa girecek.

Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor, 2 Ağustos'ta başladığı ilk etap çalışmasını bugün sonlandırdı. Bir günlük iznin ardından 10 Ağustos'ta Afyon kampında tam kadro olarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan bordo-beyazlı takımın son durumu ve birinci etap çalışmaları ile ilgili Teknik Direktör Serdar Bozkurt açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Bozkurt, "Bayramın üçüncü gününden itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Verdiğimiz bir aylık aranın ardından bir hafta süreli çalışmayla takımımızı istediğimiz noktaya getirdik. Yeni transferlerimiz De Valle, Mickael Pote ve Mehmet Yiğit maçlarının geç bitmesinden dolayı Afyon kampında aramızda olacaklar. Şu an aramıza katılan yeni transferlerimizden Gökay, Ferhan, Serkan ve Otoo'nun takım ile ilgili uyumları çok iyi o durumda. Tabi Afyon kampına gittiğimizde çalışma tempomuz çok daha artacak. Hazırlık maçlarımız olacak. Maçlar ile ilgili tarihlerimiz belli fakat oynayacağımız takımlar henüz netleşmedi. Düşüncemiz tüm hazırlık maçlarımızı Süper Lig ve Lig takımları ile oynamak. Bu süreçte bir tane kaleci ve ön libero transferi yapmamız gerekiyor. O noktalarda eksiğimiz var. Bu yönde yönetimimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Yönetime ayrıca teşekkür ediyoruz. Transfer çalışmalarımızın büyük çoğunluğu hızlı bir şekilde sonuçlandı. Afyon kampına birkaç oyuncu haricinde hemen hemen tam kadro katılacağız. Yeni sezonda yeni bir lig yeni bir heyecan yaşayacağız. Bu bizim adımıza da, takım adına da, kulüp adına da, Bandırma şehri adına da aynı duyguları ifade ediyor. İnşallah oluşturduğumuz bu güzel takımla Bandırma'yı Lig'de en iyi şekilde temsil ederiz" şeklinde konuştu.