Bandırmaspor 3 puan için sahaya çıkacak

Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Bodrumspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde Bodrumspor ile karşılaşacak. 29 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Şenol Bektaş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak. Zorlu Bodrumspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak olan Bandırmaspor, bu karşılaşma öncesi 40 puanla 10. sırada yer alırken, Bodrumspor ise 42 puanla 7. basamakta bulunuyor.