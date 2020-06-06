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Bandırmaspor 55 yaşında

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor kuruluşunun 55. yılını kutluyor.


5 Haziran 1965 yılında kurulan Bandırmaspor Kulübü kuruluşunun 55. yılını pandemi kısıtlamaları altında da olsa coşkuyla kutladı. 18 Temmuz'da oynanmaya başlayacak 2. Lig maçları sebebiyle şu an ligde lider durumda bulunan bordo beyazlılar , Covit 19 testinden geçerek antrenman tesislerine geldi. Yapılan antrenman öncesi Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir ve Belediye Meclis üyesi Cihan Yılmaz oyunculara kısa bir konuşma yaparak, her zaman Bandırmaspor'un yanında olduklarını, şampiyonluk için artık gün saydıklarını ifade etti.


Gece saatlerinde Bandırmaspor'un kuruluş yuvası olan Cin Çukuru'ndaki eski stadyumda bir araya gelen bordo beyazlı taraftarlar, tezahürat yapıp marşlar söylediler. Taraftarlar yüzlerce meş'ale yakarak şampiyonluk şarkıları eşliğinde Bandırmaspor Kulübü'nün 55. kuruluş yıl dönümünü kutladılar.

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