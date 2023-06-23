Bandırmaspor, Başakşehir'den Emre Kaplan'ı kiraladı

Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'den 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kaplan'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sol kanat hattında görev yapan Kaplan, Başakşehir, Bodrumspor, Adanaspor takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 91 maçta 2 asist yaptı.