Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan'dan sezon değerlendirmesi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalmayı başaran Bandırmaspor'da Başkan Göksel Karlahan, sezon değerlendirmesinde bulundu. Karlahan, “Sezonu tarihi bir maç ile tamamladık. Sezon açılışında kümede kalmak istiyoruz deyince çok eleştirildik. Son maçta bu hedefleri tutturduk. Sezon başında 18 futbolcu alacakları dolayısıyla federasyona başvurmuşlardı. Biz de Hüseyin Yenikan ve genç arkadaşlarla yola çıktık. Ancak bu maya tutmadı. Mecburen hocamızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. David ve Emre dışında tüm futbolcular ile anlaşma yoluna gittik. İkinci yarıya 16 yeni futbolcu ile başladık. Ramazan hoca ile birlikte 10 puan toplayan takımı 38 puanla kümede bırakmayı başardık. Bu süreçte yönetim kurulunda da sıkıntılar yaşadık. Bazı arkadaşlarımız bizden ayrıldı. Ben yönetim kuruluna sahip çıktım. Görev yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkan ve yöneticiler ne kadar para verirlerse versinler futbol kulüpleri dipsiz kuyu gibidirler. Ne yazık ki Bandırma şehri Bandırmaspor'a sahip çıkmadı. Gelirlerimiz giderleri asla karşılamadı. Bütün sezon boyunca gelen destekler 100 bin TL'yi bulmadı. Aldığımız reklam panolarını bile stada asamadık. Bu dönemde kimse Bandırmaspor'a para vermedi. Borç verenler Göksel Karlahan'a borç verdi. Demek ki bu şehirde güvenilen bir isim olmuşum. Yıllık borçlarımız azalmadı. Bir miktar artış olmuştur. Alt yapıda başarılı çalışmalar yaptık. U19 takımımız Türkiye'de ilk 24 takım arasına girdi. Alt yapıdan her sene en az 1 futbolcu çıkarıp satmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor'un değişime ve ortak akla ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan Başkan Karlahan, “Aksi takdirde bir daha bu kadar stresli bir sezona dayanamam. Yerel yönetimlerin ve şehrin ileri gelenlerinin destek verdiği, uzlaştığı bir Bandırmaspor kulüp yönetimi artık mutlak hale gelmiştir. İnanıyorum ki şehrin desteğini alan bir yönetim büyük başarılara imza atacaktır” dedi.