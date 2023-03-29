Bandırmaspor Fahri Başkanı Onur Göçmez, yeni spor yasasını anlattı

Bandırmaspor Fahri Başkanı Onur Göçmez, Bandırma'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya mensuplarına bir işletmede iftar programı düzenledi. Yapılan iftar sonrası, yeni spor yasası hakkında bilgiler veren Göçmez, yasaya göre spor kulüplerinin artık İçişleri Bakanlığı'na değil, Spor Bakanlığı'na bağlanacağını belirterek, isteyen kulübün yeni yasaya göre 'Anonim Şirket' olacağını, istediği takdirde kulübün futbol lisansının oluşturulacak ve 'Sportif A.Ş.'ye devredileceğini açıkladı.

Yeni spor yasası ile ilgili ilk adımı, Süper Lig kulüpleri dahil olmak üzere ilk kez Bandırmaspor Kulübü'nün attığını vurgulayan Onur Göçmez, “Bu konuda karar verme yetkisi Bandırmaspor genel kurulundadır. Ancak şunu belirteyim ki, içinde bulunduğumuz mevcut sistemle Bandırmaspor'un ayakta kalması mümkün değil. Kulübümüzün çok büyük borcu bulunuyor. Bu borcun yüzde 80-90'ı ise bana olan borç. Yani bu sistemle kulüp hep bana borçlanıyor ve zarar veriyor. Bu doğru bir sistem değildir. Tabii ki bu borcumu alacağım. Ancak ileride paramı istersem, küfür yiyeceğimi biliyorum. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Yeni yasaya göre yapılacak şirketleşmenin, şu anda şirket olan kulüplerin durumu ile ilgisi yoktur. Bu uygulama tamamıyla farklı yapılanmadır. Profesyonellerin, tüm borç yüküne ortak alarak kulübü yönetmesi anlamına gelir. Kısacası artık sistemin, kimseye muhtaç olmadan kendi kendini yönetmesi gerekiyor. Örneğin, Tuzlaspor bir A.Ş., Bandırmaspor bir A.Ş olmayacak ve Bandırmaspor Kulübü de devam ediyor. Yeni spor yasası diyor ki, 'Bir federasyonda faaliyette bulunman için iki seçeneğin var' diyor. Bir spor kulübü olacaksın ya da Sportif A.Ş. olacaksın. Sıfırdan bir kulüp kuracaksın bu da 2. Lig takımından başlıyor. Ya da mevcut bir takımı genel kurul onayı ile Bandırmaspor'un futbol lisansını aktifleri ve pasifleriyle devir alabilirsin diyor. Bandırmaspor Kulübü, futbol tarihinde diğer tüm branşlarda ve tüm hizmetlerde devam ediyor. Ülkemizde niyet farklı olduğu için kulüpler yüzde yüz alınmak istendiği için yeni spor yasasına çok büyük tepki geldi. Bu işi gerçekten yapmak isteyen ve aynı zamanda Bandırmaspor'un yaşamasını sağlayan ekipler odaklandı ve ilk araştırmasını biz yaptık. Futbol ile alakalı hiçbir başvuru bulunmamaktadır. Şunu düzeltmek gerekir, şirketleşme yok, tamamen futbol lisansının bir sportif A.Ş.'ye devri var. Sportif A.Ş. ben bunu yapamıyorum dediği anda her şeyi ile beraber Bandırmaspor Kulübü'ne lisansı devrediyor ve borç tamamen Sportif A.Ş'de kalıyor" ifadelerini kullandı.

Göçmez, iftarın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.