Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Spor Toto 1.Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor kendi sahasında Gençlerbirliği takımını ağırladı. 2022-2023 sezonun son müsabakasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra değerlendime yapan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "İlerleyen süreçte Bandırmaspor için daha güzel hedefler düşünüyoruz. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları nedeniyle play-off'u kaçırdık" dedi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da maçın yoğun stres içinde geçtiğini dile getirdi.

Kaloğlu, istedikleri 1 puanı aldıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimizde ligin bitimine 8 maç kalmıştı. Bize destek veren başkanımız ve yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortada çok büyük bir emek var. Umutların yitirildiği bir yerde mükemmel bir reaksiyon gösterdik. Hem oyun oynadık hem mücadele ettik ve sonunda da güzel bir hikaye yazdık. Benden önce göreve gelen hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarımızın alkışını ve övgüsünü hak eden futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Futbolcularım ligin ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele gösterdiler hepsiyle gurur duyuyorum. Muhteşem bir sonuç, çok mutluyuz” dedi.