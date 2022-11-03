Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez'e 21 gün hak mahrumiyeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Ligin 11.haftasında Bandırma 17 Eylül Şehir Stadyumunda oynanan ve 1-1 sona eren Bey Çimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor müsabakasında bordo beyazlı taraftarların neden oldukları kötü ve çirkin tezahüratlarından dolayı eski kaplı C ve yeni kapalı c bloklarda bulunan seyircilere 1 maç men cezası verdi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aynı müsabakada Bey Çimento Kulüp Başkanı Onur Göçmez'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

Hatırlanacağı üzere; Bey Çimento Bandırmaspor'un, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maça hakem kararları damga vurmuştu. Müsabakanın 69.dakikasında Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in ceza sahası içinde Caner Cavlun'a yaptığı müdahale çok net faul olmasına rağmen maçın orta hakemi Emre Kargın pozisyonu normal şarj olarak değerlendirmesine bordo beyazlı taraftarlarında itiraz etmiş, Kulüp Başkanı Onur Göçmez müsabakanın ardından sahaya inerek maçın hakemine tepki göstermişti.

Bandırmaspor-Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon İçinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan eski kapalı C ve yeni kapalı C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü başkanı Onur Göçmez'in, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü başkanı Onur Göçmez'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi GÜREL SOYLU'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Bandırmaspor-Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor A.Ş. antrenörü Mustafa Sarp'in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.