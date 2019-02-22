Bandırmaspor kulüp başkanından öğrencilere 200 bilet

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.

Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor'u ağırladı. Öğrencilerle buluşan Bandırmaspor futbolcuları keyifli bir zaman geçirdi. Bandırmaspor bu ziyarete Başkan Göksel Karlahan yönetimden Orhan Demir kaptan Âdem Alkaşi, Mete Sevinç, Samet Günhan, Doğan Can Davas, Zülküf Özer katıldı. İlk olarak Okul Müdürü Ahmet Obuz ve öğretmenler takımı kapıda karşıladı. Genellikle soru cevap olarak geçen programda futbolcuların kendilerini takip eden genç sporcu adaylarıyla buluşmazan kaynaklı heyecanlı oldukları göze çarptı. Öğrencilerin sporculara gelecekleri ile ilgili soru sormaları bu tür sosyal projeler etkisiyle öğrencilere özgüven aşıladı. Bandırmaspor kulübü Başkanı Karlahan öğrencilere sürpriz yaparak hafta sonu oynanacak olan Bandırmaspor-Etimesgut maçı için 200 adet bilet vererek öğrencileri sevindirdi.