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Bandırmaspor, Levent Ayçiçek'i kadrosuna kattı

Bandırmaspor, İstanbulspor’dan Levent Ayçiçek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, İstanbulspor'dan Levent Ayçiçek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Bandırmaspor'da genel kurulun gerçekleştirilmesinin ardından önce teknik direktör netleşti, ardından iç ve dış transferde hareketlilik başladı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 2 yıllık anlaşmaya imza atan Bandırmaspor, dış transferdeki ilk adımlarını da attı. Transfere İstanbulspor'da forma giyen Levent Ayçiçek'i 2 yıllığına kadrosuna katarak başlayan Bandırmaspor'da, diğer transferlerin de kısa sürede belli olacağı açıklandı.

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