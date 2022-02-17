Bandırmaspor - Manisaspor maçın ardından

Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Turgay Altay, bazı futbolcuların ikinci yarıda oyundan düştüğünü belirterek, “İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlarla 1 puana razı olduk. Bizim kendi hedeflerimize ulaşmamız için böyle bir deplasmanda 1 puan çok değerli ama biz kendi hedeflerimiz için 3 puan için gelmiştik. Açıkçası 3 puana da ihtiyacımız vardı. O yüzden iyi tarafından bakacak olursak kaybetmemek de bir alışkanlık. Gol atmak için de elimizden geleni yapmalıyız. Her iki takımı da tebrik ediyorum” dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, 2 santrforlu bir oyun anlayışı ile sahaya çıktıklarını ifade ederek, "İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha çok kendimize yakın bir oyun oynadık ama daha önceki Bandırmaspor oyunu gibi değildi. İki tane net pozisyon bulduk, birini değerlendirmemiz lazımdı ama değerlendiremedik. Bugün kendi sahamızda kazanmayı isterdik ama olmadı. Yolumuza bakacağız, daha çok çalışıp. Önümüzdeki maçları kazanıp sezon sonundaki hedefimize ulaşmak istiyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz kolay değil, pazartesi günü Altınordu maçı var. En iyi şekilde dinlenip, Altınordu maçına hazırlanmak istiyoruz. İki oyun oynayan takımın mücadelesi de berabere bitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız” açıklamasında bulundu.