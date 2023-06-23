Bandırmaspor, Mert Çelik'i transfer etti

Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki stoperi Mert Çelik'i 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'den Mert Çelik ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Stoper hattında görev yapan Çelik, Başakşehir, Kırşehir Belediye ve Neftçi Bakü takımlarında forma giydi. Çelik, oynadığı 80 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.