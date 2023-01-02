Bandırmaspor Nicola Terzic'i kiralık olarak kadroya dahil etti

Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Terzic ile satın alma opsiyonlu olarak 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Ara sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor son olarak Partizan forması giyen Nikola Terzic ile satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı. Bordo-beyazlı ekip genç kanat oyuncusunu kadroya dahil etti. Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Nicola, AS Nancy, FK ukariki, FK IMT Belgrad, FK Partizan takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 68 maçta 19 gol, 5 asist yaptı.