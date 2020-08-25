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Bandırmaspor, Otoo ile yolları ayırdı

TFF 1.

Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Mahatma Otoo ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Bandırmaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Balıkesirspor'dan transfer ettiği Mahatma Otoo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-beyazlılar ile Afyon kampında çalışmalara katılan Otoo'nun ailesel problemlerinden dolayı kulüp ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtilirken, yapılan açıklamada, "Bandırmaspor kulübü olarak bu süreçte maddi ve manevi bütün vecibelerimizi yerine getirmiş olup, aramıza katıldığı ilk günden itibaren oyuncu karakteri ve ahlakıyla kendini bizlere sevdiren futbolcu kardeşimize bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

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