Bandırmaspor taraftarlarının hamam keyfi

Kırklarelispor'u 2-1 yenerek 3 puanı alan Bandırmaspor'da Başkan Göksel Karlahan, taraftarlarını hamam ile ödüllendirdi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, hafta sonu oynanan Kırklarelispor maçında 3 puan alınmasının ardından moral ve motivasyon sağlaması açısından takımı Bandırma Selçuklu Hamamı ile ödüllendirdi. Karlahan, “Biz küçüklüğümüzden beri hamamın duvarından maça kaçak atlardık. Gençliğimizde bu hamama gelirdik. Hamam bakımsızlığından dolayı iş yapamaz hale geldi. Belediyemizin yap-işlet-devret modeliyle güzel arkadaşlarıma verdi. Bizler farklı siyasi düşüncelere sahip olsak bile yapılan iyi işleri destekleriz ve olumsuz işleri de eleştiririz. Hamamı güzel bir görünüme getiren arkadaşlarımız da Bandırmaspor'u davet ettiler. Bizler de futbolcularımızı hamama getirdik. 2018-2019 sezonunda güzel bir noktada olmamız temennisiyle saygılar sunuyorum" dedi.

Karlahan, Kırkleelispor maçıyla ilgili olarak ise, “Kırklareli maçından sonra zor bir aşamaya geldik. Bazı maçları oynarsın sonuca yansımaz, Kırklareli maçı taktik maçı oldu. Kırklarelispor ilk yarı güzel oynayamadı. Kendileri de düşme potasında olduğu için 1 puan almaya geldiler. Maçta sürekli defans yaptılar. İlk yarıda çözemedik, ikinci yarıda çözme aşamasında kontra atak ile gol yedik. Takımımıza kattığımız tecrübeli oyuncular maçı döndürdü. Oyun olarak güzel olmadı ama sonuç güzeldi. Batuhan Karadeniz'in golü de bitti diyen bazı arkadaşlarıma güzel oldu. Türkiye futbol tarihinde ender yetişen bir arkadaşımız” diye konuştu.