Bandırmaspor tarihinin en büyük organizasyonuna hazırlanıyor

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor, kulübe gelir sağlamak ve hedeflediği 19 bin 650 forma satışını gerçekleştirmek için 9 Aralık'ta tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştirecek.

Bandırmaspor Yönetim Kurulu kulübe gelir sağlamak adına 9 Aralık Pazartesi gecesi tarihin en önemli organizasyonuna imza atıyor. Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Namık Havutça ve Yönetim Kurulu Üyeleri Soner Koçoğlu ile Mustafa Der düzenledikleri basın toplantısında organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu olarak şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten Namık Havutça "Bu hedef doğrultusunda yeni bir kadro kurduk. Takımın zamana ihtiyacı vardı. Yavaş yavaş lige ısınıp liderliğine oturduk. Lig sonunda da şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Kampanya 1 yıl boyunca devam edecek

Kulübe gelir sağlama adına 1709 SMS kampanyası başlattıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Der ise "Bu kampanya 1 yıl boyunca devam edecek. Yine ekonomik sıkıntıları aşma adına 19 bin 650 adet forma satışı organizasyonunu 9 Aralık gecesi gerçekleştireceğiz. Bu organizasyon çerçevesinde Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Milletvekillerimiz ile bir araya gelerek destek istedik. Sağolsunlar o gece bizimle beraber olacaklar. 100 TL olan forma satışlarımızda 19 bin 650 forma satışı hedefliyoruz. Tüm Bandırma'yı bu organizasyona destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım ile ilgili soruları yanıtlayan Futbol Şube Sorumlusu Soner Koçoğlu da "Takım Sivas maçına hazır. Maçı kazanmak ve ilk yarıyı lider tamamlamak istiyoruz. Onur ve Erkan cezalı, Berat'ın durumu iyi. Maç saati oynaması konusunda karar verilecek. Önceki maçlarda aleyhimize hatalı düdükler çalan hakemlere bir süredir maç verilmiyor. Demek ki isyan noktasında haklıymışız" değerlendirmesini yaptı.