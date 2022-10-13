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Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel'e 3 maç ceza

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’e PFDK tarafından 3 maç müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e PFDK tarafından 3 maç müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi.


TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan çıkan kararla Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel 3 maç ceza aldı. TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor - Adanaspor maçı sonunda kırmızı kart gören Mustafa Gürsel, TFF 1. Lig'in 9. Haftasında Yeni Malatya maçından itibaren 3 maçta yer almayacak. Bandırmaspor ise 16 Ekim Pazar günü evinde Yeni Malatya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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