Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal takımı değerlendirdi

Lig'de mücadele eden Bandırmaspor basın toplantısı düzenledi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bandırmaspor'un teknik direktörlük görevi için iki hafta önce imza atan ve sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Mesut Bakkal, Sakaryaspor ve Erzurumspor maçlarını değerlendirerek bu hafta oynanacak Altınordu maçına hazırlandıklarını ifade etti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Yıllardan beri ligde çalışıyorum yaklaşık 22-23 yıldır. Takıma iyi ki de gelmişim çok düzenli çok düzgün her şeyimizin eksiksiz yürüdüğü bir ortamda çalışma imkanı buldum. Bir üst kademede dahi bu şekilde düzenli bir yer bulmanız biraz zor, ben özellikle iki haftalık periyotta Erzurumspor maçında kulüp düzenin ortaya çıktığını düşünüyorum. Böyle kulüpler çalıştığım için biliyorum buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum inanılmaz keyifli çalışıyorum, burada üretkenliği arttıracak daha yapacak çok şeyimiz var. Hedef varsa gitmek varsa varız dedik ve başladık. İnşallah tabi çok erken ama biraz uzun vadede kulüp adına Bandırmaspor'un çok iyi şeylere imza atacağından eminim. Öncelikle Başkan olmak üzere yönetime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın ise, "Erzurumspor deplasmanında takımı yalnız bırakmayan taraftarla teşekkür ediyoruz" dedi.