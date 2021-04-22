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Bandırmaspor Torje ile yolları ayırdı

TFF 1.

Lig takımlarından Bandırmaspor gelecek sezona dair planlamaları çerçevesinde Gabriel Torje ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Lig'de başarılı bir sezon geçirerek ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen bordo-beyazlılarda gelecek sezon planlamaları başladı.


2020-21 futbol sezonunun ikinci yarısında bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile anlaşılmıştı. Bandırmaspor kulübünden yapılan açıklamada Gabriel Torje ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

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