İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırmaspor yeni yönetimini tanıttı

Bandırmaspor’un yeni yönetimi basına tanıtıldı.

Bandırmaspor'un yeni yönetimi basına tanıtıldı. Başkan Onur Göçmez, yeni sezonda altyapı ve tesisleşmeye önem vereceklerini aktardı.


Bandırmaspor'da yeni yönetim basına tanıtıldı. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen yeni yönetimin bilgilendirme toplantısı, Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Geçmez, geride kalan sezonu değerlendirirken, gelecek sezonda altyapı ve tesisleşme konusuna ağırlık vereceklerini belirtti.


Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1 Haziran tarihinde yapılacak genel kurul öncesi 2021-2022 sezonunda hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu söyledi. Onur Göçmez, “Sezonun sonuna geldik. Futbolcularla olan anlaşmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bazı futbolcularla devam ediyoruz, bazılarıyla ayrılıyoruz. Profesyonel futbolda bu tarz şeyler oluyor. Günün sonunda güzel dostluklar kazanıyoruz. Geçen sezondaki futbolcularımız çok güzel mücadele ettiler. Bu bir süreç. Bu yeni sezon mini süper lig gibi çok üst düzey takımların olacağı lig ile karşı karşıyayız. Bu sezon Bandırmaspor olarak çok ciddi birleşme zamanı. Dertleri, tasaları bir kenara atalım. Bu sene Bandırmaspor'un senesi olması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması gerekiyor. 20 asil yönetim kurulu üyesi, 20 yedek yönetim kurulu üyesi ile bu sezon koşturacağız. Bu sezon da alt yapı ve tesisleşmelere daha çok ağırlık vereceğiz. Hedefimiz Bandırmaspor olacaktır” dedi.


Bandırmaspor yeni yönetim listesi şöyle:



Onur Göçmez: Başkan


Adem Yılmaz: 2. Başkan, Başkan vekili


Gürel Soylu: Sayman satın alma ve mali işler yönetimi


Özgür Kızıllar: Sosyal spor ve idari tesislerden sorumlu


Soner Koçoğlu: Sosyal spor ve idari tesislerden sorumlu


Mehmet Özbay: Kamu kurumları ilişkileri


Mustafa Der: Taraftar iletişimi sosyal ve kültürel organizasyonlar


Özel Aydın: Pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu basın sözcüsü


Onur Çon: Tesisleşme ve yeni yatırımlar


Cihan Yılmaz: U19 Futbol Takımı şube sorumlusu


İsmail Aydın: U19 Futbol takımı şube sorumlusu


Serdar Kuter: Ulusal basın ilişkileri yönetim basın danışmanı


Cumhur Geçici: Yabancı futbolcular sosyal ilişkileri sorumlusu


Tümay Özbeyli: 19 yaş altı futbol takımları şube sorumlusu, Bandırmaspor futbol okulları koordinatörü


Hasan Ustaoğlu: Taraftar iletişimi sosyal ve kültürel organizasyonlar


Ünsal Yamaner: Dijital iletişim dijital pazarlama sosyal medya web alanları yönetimi


Oğuz Kır: İdman Sahaları ve stadyum sorumlusu


Bilgen Süngü: A takımı futbol şubesi yönetim temsilcisi


Erol Rüzgar: Otopark İşletmeleri ve Bandırmaspor mağaza yönetimi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.