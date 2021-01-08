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Bandırmaspor'a akaryakıt istasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçe Belediye Meclisi Akçapınar Mahallesi’nde 7 dönüm alana kurulacak olan akaryakıt istasyonu için Bandırma Gençlik Spor Kültür Vakfı’na 20 yıllık kiralama için encümene yetki verdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçe Belediye Meclisi Akçapınar Mahallesi'nde 7 dönüm alana kurulacak olan akaryakıt istasyonu için Bandırma Gençlik Spor Kültür Vakfı'na 20 yıllık kiralama için encümene yetki verdi.


Bandırma Belediye Meclisi Ocak ayı meclis toplantısında Akçapınar Mahallesi 129 Ada 3 parselde bulunan 6 bin 859 metrekare alanın Bandırma Gençlik, Spor Kültür Vakfına 20 yıllığına kiralanması için encümene oybirliğiyle yetki verildi. Vakıf bu alanı ihaleye çıkaracak ve üçüncü kişilere kiralayabilecek. Alanın üst kullanım hakkı 20 yıllığına devredilecek ve akaryakıt istasyonu olarak hizmet verecek. Kira geliri tamamen Bandırmaspor'a kalacağı için bölgenin önde gelen akaryakıt firmalarının ihaleye girmesi ve 10 milyon liraların üzerinde bir fiyata alanın kiralanması bekleniyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, “Minimum buranın rantabl olası için 15-20 yıl bir kiralama süresi gerekiyor. Vakfın içinde biliyorsunuz Bandırmaspor ve Kaymakamlığımız da var. Biz bu süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Burayı bile zor bulduk, bu organizasyonu Büyükşehir ile birlikte yaptık. Ancak bu noktaya getirebildik. Kulübümüz 1. Ligde iyi bir motivasyonla devam ediyor. İnşallah takımımız daha iyi yerlerde olacak. Bu kararı oy birliğiyle geçirmek istiyoruz” dedi. 7. gündem maddesinde yer alan encümene yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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