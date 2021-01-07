Bandırmaspor'a ceza yağdı

Lig'de mücadele eden RH Bandırmaspor'da 17. haftada Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan Bandırmaspor-Altay müsabakasında saha kenarında ve tribünlerde meydana gelen olaylar neticesinde TFF Disiplin Kurulu tarafından maddi ceza ve hak mahrumiyeti cezalarına çarptırıldı.

Bandırma'da oynanan Bandırmaspor - Altay maçının uzatma dakikalarında iki rakip takımın yedek kulübelerinde başlayan ve tribünlerde bulunan yöneticilere sirayet eden olaylar neticesinde TFF Disiplin Kurulu Bandırmaspor Kulübü'nün protokol tribününde yer alan mensupların sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 12 bin TL, protokol tribününde yer alan mensupların neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL maddi para cezası ödemesine karar verdi.

Toplam maddi ceza 64 bin TL'yi buluyor

Ayrıca yine aynı maçta çıkan olaylarda Bandırmaspor As Başkanı Adem Yılmaz'ın rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kulüp İdarecisi Süleyman Hakan Aydın'ın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 18 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kulüp Tercümanı Süleyman Özçakır'ın ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Altay Kulübü'ne de ceza verildi

Bandırma'da oynanan Bandırmaspor - Altay maçındaki olaylar nedeniyle Altay Kulübü'ne de protokol tribünündeki mensuplarının sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması nedeniyle 12 bin TL, Altay Kulübü Kaleci Antrenörü Tolga Sayın'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.