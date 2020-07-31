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Bandırmaspor'a Galatasaray'dan iki transfer

TFF 1.

Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Gökay Günay'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.


Lig ekiplerinden Bandırmaspor dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Giresunspor'dan Del Valle ve Balıkesirspor'dan Otoo'yu renklerine bağlayan bordo-beyazlı kulüp, iki yeni transfer daha gerçekleştirerek taraftarına bayram hediyesi verdi.


Bandırmaspor, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper Gökay Güney'ı satın alma opsiyonlu birlikte 1 yıllık kiraladı.


Kulüp yetkilileri, 2 Ağustos Pazar günü yapılacak genel kurulda yeni yönetimin belirlenmesi ardından transferlerin hız kazanacağını ifade etti.

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