İhlas Haber Ajansı

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Bandırmaspor'da, 7 futbolcu kadro dışı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 7 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Bandırmaspor, Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Erzurumspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 4-2 kaybetmişti. Bordo-beyazlılar, karşılaşma sonrası kulübün sosyal medya hesabından 7 futbolcunun kadro dışı kaldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımız, Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Saymak, Fatih Kurucuk, Atabey Çiçek, Okan Alkan, Sekou Camara ve Mateusz Holownia sezon sonuna kadar izin verilmiştir. Oyuncularımıza bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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