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Bandırmaspor'da iki oyuncu ile yollar ayrıldı

TFF 1.

Lig'de mücadele eden RH Bandırmaspor'da ara transfer çalışmaları sürerken, iki oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.


Ligin ilk yarısını 24 puanla 10.u sırada kapatan ve ikinci yarı için ara transfer ve kamp hazırlıklarını sürdüren bordo beyazlılarda Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yapılan anlaşmanın ardından iki oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezon başında Erzurum Belediyespor'dan kiralık olarak alınan Mahamadou Ba ve geçtiğimiz yıl da Bandırmaspor'da top koşturan Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer komitemizin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.


Her iki oyuncumuza da bugüne kadar olan emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

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