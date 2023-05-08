Bandırmaspor'da Olağan Genel Kurul yapıldı

Lig takımlarından Bandırmaspor'da Olağan Genel Kurul Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek liste halinde girilen seçimleri Onur Göçmez ve ekibi kazandı.

Divan Başkanlığını Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'un yaptığı genel kurula 547 üyeden 386'sı katıldı. Genel kurula katılmayan ve aidatlarını ödemeyen 214 üyenin ise üyelikleri düşürüldü. Yönetim kurulu Gürel Soylu, Mehmet Özbay, Salih Soner Koçoğlu, Mehmet Özbay, Cihan Yılmaz, İsmail Aydın, Erol Rüzgar, Oğuz Kır, Uğur Maral, Mülkü İnci, Özkan Kılıç, Bayram Özdemir ve Ceyhun Cihat Yıldırım'dan oluştu. Denetim kurulu ise İzzettin Çalışır, Ersin Özman ve Ahmet Çizmen'den oluştu. Önceki yönetimde yer alan Özel Aydın, Bilgen Süngü, Mustafa Der, Özgür Kızıllar, Serdar Kurter ve Onur Çon yeni yönetimde yer almadılar.

Genel kurula Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Necmi Sert, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, İYİ Parti Milletvekili Adayı Turhan Çömez, MHP Milletvekili Adayı Harun Algül ve taraftarlar katıldı.