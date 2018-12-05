Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu dönemi başladı

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Taşkın Güngör'ün yerine Ramazan Kurşunlu göreve getirildi.

Bandırmaspor Taşkın Güngör'den boşalan Teknik Direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu'yu getirdi. Bucaspor, Manisa Belediyespor, Rizespor ve Alanyaspor'da kaleci antrenörlüğü yapan 38 yaşındaki Ramazan Kurşunlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kurşunlu : Teknik Direktörlük değil, abilik yapacağım

Basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, Bandırmaspor'a teknik direktörlük yapmaya değil ağabeylik yapmaya geldim diyerek, "Genç ve başarıya aç biriyim. Bandırma'ya emek vermeye ve başarılı olmaya geldim. Bandırmaspor potansiyeli yüksek ve büyük bir camia. Burada başarı olarak kariyerimi geliştireceğim. Teknik direktörler risk almayı pek sevmezler. Ben kendime güvendiğim için buraya geldim. Kalan iki maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Alacağımız puanlar ile devre arasına daha güvenli gireceğiz. Devre arası transfer yapmak zor olsa da nokta transferler yapacağız “dedi.

Tempo ve güven sorunu var

Açıklamalarına devam eden Ramazan Kurşunlu “ Takımda tempo ve güven sorunu öne çıkıyor. 60. dakikadan sonra oyundan düşme oluyor. Yapacağımız kamp döneminde bu sorunu aşabiliriz. Oyuncuların üzerinde kaybetme baskısı oluşmuş. Puanlar geldikçe bu sorunda kendiliğinden aşılacak. Takımda yetenekli oyuncular var. Ancak oyuncular birbirinden uzak oynayarak oyunun boyunu uzatıyorlar. Bunun içinde sistem değişikliğine gideceğiz. “ dedi.

Kendi ekibiyle gelen Ramazan Kurşunlu'nun yardımcılıklarını İsmail Yalçın, Burak Akyıldız, Murat Sözgelmez, Kaleci Antrenörlüğünü ise Serhat Kartal yapacak.

İnci : Küfür edene engel olacağız

Basın toplantısında konuşan Kulüp Basın sözcüsü Mülkü İnci ise ” Bandırmaspor forması giyen her oyuncu bizim çocuğumuzdur. Taraftarın onlara küfür etme hakları yoktur. Yetersiz iseler suç onların değil, onları transfer eden biz yöneticilerindir. Tuzla maçında yeni kapalı tribünde maçı izleyeceğiz. küfür edecek olanlara engel olacağız “ dedi.