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Bandırmaspor'da UÇK sorunu çözüldü

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bandırmaspor'da, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) bulunan dosyalar futbolcularla yapılan anlaşma ve ödemelerin ardından çözüldü. UÇK'da dosyası kalmayan bordo-beyazlılar, futbolcuların tamamına lisanslarını çıkardı.


Bandırmaspor'da itilaflı futbolcularla olan sorunlar çözüme kavuşturuldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu an itibari ile resmi olarak borcumuz kalkmış ve 2019-2020 sezonu için tüm futbolcularımızın lisans çıkarılma işlemi başlatılmıştır" denildi.


UÇK dosyalarının çözüme kavuşturulmasının ardından kulüp yetkililerinin tüm futbolcuların lisans işlemlerini tamamladıkları da öğrenildi.



Son dakikada 2 transfer daha


Bordo-beyazlılar, bir yandan UÇK sorununu çözüp lisans çıkartırken, diğer yandan da kadroya 2 yeni isim daha kattı. Bandırma ekibi, geçen sezon Adanaspor forması giyen tecrübeli futbolcu Onur Akbay ile adını Beşiktaş ile duyuran ve 2018-2019 sezonunda Sarıyer'de top koşturan Ali Kuçik ile anlaşmaya vardı.

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