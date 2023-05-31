İhlas Haber Ajansı

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Bandırmaspor'da yeni teknik direktör Ersan Parlatan

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Bandırmaspor'da, Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. 45 yaşında Parlatan, Viktoria Berlin, Berliner Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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