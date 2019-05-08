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Bandırmaspor'dan iftar yemeği

Bandırmaspor Kulübü iftar yemeğinde biraraya geldi.


Bandırmaspor Kulübü As Başkanı Bayram Özdemir kendi işletmesinde Bandırma basını ile iftar yemeğinde bir araya geldi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalması ilçede sevinçle karşılandı. Bandırmaspor bunun üzerinde As Başkan Bayram Özdemir'in özel davetiyle basın mensupları ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Güksel Karlahan ve yönetim kurulunun bulunduğu iftar yemeğinde basının sorularına cevap verdi.

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