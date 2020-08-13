Bandırmaspor'dan protokole ziyaret

Lig ekiplerinden Bandırmaspor geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'unun ardından yeni yönetimi ile protokol ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Bandırmaspor gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Onur Göçmez Başkanlığındaki yeni yönetimi ile çalışmalarına başladı. İlk olarak Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Oğuz Okuyucu'yu ziyaret eden yönetim, önümüzdeki günlerde de Balıkesir'de ziyaretlerine devam edecek.

Bandırmaspor'un yeni yönetimini makamında kabul eden Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bandırmaspor'da kurumsal bir yapı var. Zor bir süreç bekliyor kulübü. Allah yardımcınız olsun" dedi. Kaymakam Yazar, Bandırma'da her yıl düzenlenen fakat bu yıl koronavirüs tedbirleri gereğince iptal edilen Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali ve Kitap Fuarı'na sponsor olarak destek veren firmalara çağrıda bulunarak, "Bu yıl bu iki etkinlik için ayırdığınız bütçelerinizle Bandırmaspor'a destek olmaya davet ediyoruz. Belki çok büyük bir meblağ olmayabilir ama katkısı büyük olur" dedi.

Ziyaret katılan Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri de Kaymakam Yazar'ın çağrısının çok anlamlı olduğunu belirtti. Ziyarette ayrıca Bandırmaspor'un bu sezon maçlarını oynayacağı Bandırma 17 Eylül Stadı'nda giderilmesi gereken eksikler için de görüşme yapılmasına dair söz birliğine varıldı.