İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırmaspor'un Antalya kampı sona erdi

TFF 1.

Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte başladığı Antalya kampı sona erdi. Bordo-beyazlılar Bandırma'daki tesislerde Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.


Bandırmaspor ligin ilk yarısını 24 puanla 10'ncu sırada tamamlarken, lige verilen devre arasından faydalanarak Antalya'da kampa girdi. Bordo-beyazlılar bir yandan kamp çalışmalarını yürütürken bir yandan da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye transferler gerçekleştirdi.


Ara transferde Akhisarspor'dan Taha Yalçıner ve Yunan ekibi Larissa'dan Gabriel Torje ile anlaşan bordo-beyazlıların Antalya kampı ise sona erdi. Kampı değerlendiren kulüp yöneticileri, kamp kadrosunda alt yapıdan gelen 4 oyuncu ile birlikte toplamda 30 oyuncunun yer aldığını, Lacina Traore'nin ülkesinde olması nedeniyle 29 kişi ile kampın tamamlandığını ifade etti. Kamp döneminde Polonya'nın Lech Poznan takımı ile de bir hazırlık maçı yapan Bandırmaspor bu maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı. Kamp dönemi boyunca gpssport yeleği ile oyuncuların tüm antrenman verilerinin alındığı belirtilirken, kampın sakatlık yaşanmadan tamamlandığı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.