Bandırma'ya 3 bin 341 yeni öğrenci geldi

İlçeye 3 bin 341 yeni öğrenci geldi.

Türkiye'nin üç ilçe üniversitesinden biri olarak 2015 yılında kurulan 2 yıllık ön lisans bölümlerinde kontenjan sayısı 1650 iken, yerleştirilen öğrenci sayısı ise 1638 oldu. 4 yıllık lisans programlarında ise kontenjan rakamı 1691, yerleştirilen öğrenci sayısı ise 1700 olarak belirlendi.

Üniversite genelinde ise toplam kontenjan sayısı 3 bin 341 olurken, yerleşme oranı yüzde 99,91 seviyesine ulaştı. 4 yıllık fakülteler içinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde yerleşme oranı yüzde 55, Elektrik Mühendisliği Bölümünde yüzde 90 oranında kalırken, diğer bölümlerin tamamında yerleşme oranı yüzde 100 oldu. Meslek Yüksek okullarında ise yerleşme oranları Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümünde yüzde 90, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında yüzde 70, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde yüzde 73, Medya ve İletişim (İÖ) Bölümlerinde yüzde 70 oranının kalırken, diğer bölümlerde yüzde 100 oldu.