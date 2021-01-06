Bandırma'ya 3 milyon TL'lik KGYS Sistemi kuruluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehrin çeşitli noktalarına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

Bandırma'da kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde ve sokaklardaki bir çok noktaya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) olarak bilinen elektronik denetleme, plaka tanıma ve görüntüleme sistemi konumlandırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Aselsan tarafından kurulumu devam eden sistem 150 bin nüfuslu kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilecek. Sistemin kurulumu kapsamında kentin çeşitli noktalarına kameraların monte edileceği metal direklerin dikimi tamamlandı. Projenin maliyetinin ise 3 milyon TL olduğu öğrenildi.