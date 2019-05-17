Bandırma'ya 40 milyon metrekare OSB kuruluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türkiye'nin sanayisini omuzlayan Marmara Bölgesi, yeni bir OSB'ye daha ev sahipliği yapacak.

51'inci ihtisas OSB Türkiye'nin istihdam ve ihracatının önemli bir bölümünü bünyesinde barındıran köklü sanayi kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas OSB, Türkiye'nin 51'inci ihtisas OSB'si oldu. Marmara OSB, metal ve metal ürünleri üretiminde bir üs olacak. Müteşebbis Heyet Başkanı Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ın düzenlediği iftar yemeğinde, Bandırmalı iş adamları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlar ve parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Marmara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sadettin Çay, “İstanbul'da ticaretlerimizi iştigal ediyoruz. Marmara Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu arkadaşlarımızla ve Müteşebbis Heyet Başkanı ile birlikte ekmeğimizi bölüşmek için bir araya geldik. Marmara Organize Sanayi Bölgesi, olarak çıkmış olduğumuz yılın başlangıcı 2015. Bu işin resmi prosedürlerini tamamlamış olduk. Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas Organize Sanayicileri olarak bir dernek kurduk. Türkiye'nin köklü sanayici kuruluşlarının bir araya gelerek Türkiye'deki İhracat, istihdam büyüklüklerini oluşturan bu aileler bir araya gelerek, Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas Organize Sanayiciler Derneğini kurarak 2015 yılında bu yola çıktık. Uzun araştırmalar ve bakanlığımızın destekleriyle Bandırma'mızda bize Bakanlığımızın, il müdürlüğümüzün büyük gayretleriyle 2 milyon 210 metrekarelik 1. Etap olmak üzere arazi söz konusu oldu. Yer seçimi ile ilgili ön çalışmalarımız bitirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 1 Kasım 2018 tarihinde Marmara Organize Sanayi Bölgesi olarak tescilimiz gerçekleştirildi. Türkiye'de en son sanayi bölgesiyiz. Genişleme alanımız 40 milyon metrekaredir. Genişleme alanı ile birlikte Türkiye'nin istihdam ve ihracat noktası merkezi olacak bir organize sanayi bölgesiyiz. Üyelerimiz ve katılımcılarımız her geçen gün artmakla beraber Ana Metal ve Makine, enerji, savunma sanayi ve otomotiv başta olmak üzere yüksek teknoloji ve Nano teknoloji gibi konularda imalat yapacak, ithalat yapan hali hazırdaki tesislerinin geleceği bir yer. Yaşadığımız çevreye hassasiyetimiz var. Organize sanayi bilgemiz planlanırken kılı kırk yararcasına buna çok dikkat ediyoruz. Çevre duyarlılığı ön planda. Kuracağımız Marmara Organize Sanayi Bölgesi ile bu saatten sonra biz Bandırmalı sayılırız.

“Amacımız çevreye duyarlı güzel bir OSB oluşturmaktır”

Bandırma Kaymakamı ve Marmara Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Günhan Yazar “Ramazan, birliğin beraberliğin dostluğun ön planda olması gereken bir ay. Rabbim müsaade ederse Ramazan Bayramı'na da erişeceğiz. Ülkemiz aynı zamanda terörle mücadeleye devam ediyor. Şehitlerimize da Allahtan rahmet diliyorum. Marmara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sadettin Çay, bahsetti. Bandırmamıza Organize sanayi bilgesi kuruluyor. Bizlerde kamu kesimin Müteşebbis Heyet Başkanı olarak organize sanayi bölgesi katkı sağlamak adına büyük katkılar sağlıyoruz. Amacımız çevreye duyarlı güzel bir OSB oluşturmaktır” ifadesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 Kasım 2018 tarihinde Marmara Organize Sanayi Bölgesi olarak tescilini gerçekleştirmesiyle tüzel kişilik kazanan bölge, tamamlandığında demir-çelik ve yüksek katma değerli makine ve yedek parça sektörünün imalat ve ihracat merkezi olmayı hedefliyor. Balıkesir Bandırma'da metal ve makine sanayi kapsamında faaliyet yürütecek olan kısa adıyla Marmara OSB, İstanbul, Çanakkale, Bandırma, Kocaeli ve Edirne'nin yani Marmara Bölgesi'nin merkezini oluşturan bir noktada yer alıyor.