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Bandırma'ya 5 bin fidanlık hatıra ormanı

Bandırma’da 2 ailenin bağışladığı 5 bin 100 fidan hatıra ormanına dikildi.

Bandırma'da 2 ailenin bağışladığı 5 bin 100 fidan hatıra ormanına dikildi. Fidanları diken ailelere sertifika verildi.


Balıkesir Bölge Müdürlüğü Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne başvuru yapan 2 aile hatıra ormanına fidan dikti. Yenice Mahallesinde bulunan ağaçlandırma sahasında toplam 2,5 hektarlık alanda Yiğit Balıkçı ile Ozan Çetinel adına aileleri tarafından hatıra ormanları için 5 bin 100 adet fidan bağışında bulunuldu. Aileleri ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü personelinin iştirakiyle fidan dikim töreni düzenlenip ailelerine sertifikaları takdim edildi.

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