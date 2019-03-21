Bandırma'ya Adalet Ormanı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Adalet Ormanı oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Bandırma Pirenlik Mevkii'nde bulunan arazide Bandırma Adalet Ormanı oluşturuldu. Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki 33 yükümlü ile açık cezaevindeki 15 hükümlü tarafından dikilen 3 bin 550 fidan toprakla buluştu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamındaki fidan dikme etkinliğine Kaymakam Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye İlhan, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları, Jandarma Bölük Komutanı, İşkur Müdürü Emrullah Narin ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.