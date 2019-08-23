Bandırma'ya aslan payı eğitim ve sağlıkta

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eğitim ve sağlık alanında devam eden devlet yatırımlarının bir çoğu tamamlanırken, bazıları da tamamlanma aşamasına geldi.

Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yaz döneminde Bandırma'daki okullara yaklaşık 200 bin TL civarında bakım onarım yapıldığını ifade ederek, “Bandırma'da eğitim öğretime devam edilen okullarımızda 200 bin TL civarında bir bakım onarım gerçekleştirildi. Bunun önemli bir kısmını özel kurum ve kuruluşlarımız karşıladı. Devam eden Marmara İlköğretim Okulu binası, Yamanegeli İlkokulu binası, Zübeyde Hanım Anaokulu binası 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, BİLSEM ve Kemal Pireci Ortaokulu ise 2020-2021 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek. Toplam 5 adet okul yaklaşık 20 milyon TL ihale bedeli ile tamamlanacak” dedi.

Hastaneye 2,6 milyon TL'lik diyaliz binası

Doğan, Bandırma Devlet Hastanesi bahçesinde belirlenen yere 30 cihaz kapasiteli yeni bir diyaliz binası yapılacağını ifade ederek, “Binamızın ihalesi Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İhaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı. 180 gün içinde bitecek olan bina 2 milyon 675 bin TL'ye mal olacak. Şu an hemodiyaliz servisinde 3 vardiya halinde yaklaşık 100 hastaya hizmet veriliyor. Binamız tamamlan dığında hemodiyaliz hastalarımız için büyük rahatlama olacak. Yaz aylarında tatil beldelerine ve Bandırma'ya dışarıdan gelen hastalarımız yer bulamadığı için sıkıntı yaşıyordu” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ekimde hizmete girecek

Doğan, hastane binasının dış cephe onarım ve boya badana işleri için de gerekli ihalenin yapıldığını ve 600 bin TL bedelle yapılacak işin 45 gün içinde bitirileceğini vurguladı. Başkan Doğan, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettikleri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi binasının da büyük bir hızla ilerlediğini ve ekim ayı sonlarına doğru hizmete gireceğini ifade etti.